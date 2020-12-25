В МФЦ Челябинска на улице Труда, 164 с сегодняшнего дня работает робот Promobot. Он помогает консультировать посетителей, сканировать документы и предварительно оформлять услуги. Идея установить электронного помощника возникла в пандемию, когда думали, как можно обезопасить людей от распространения коронавируса.— Появился по программе «Челябинск – город инноваций». Мы посмотрим, насколько эффективно он будет работать и, возможно, у него появятся коллеги, — рассказал заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков. — У нас нет цели заменять сотрудников на роботов. Это просто помощь к уже имеющимся инструментам МФЦ.Робот помогает посетителям с навигацией, отвечает на вопросы и сокращает время пребывания посетителей на площадке МФЦ. Он консультирует людей по 20 услугам, сканирует основные документы и в автоматически направляет данные в информационную систему. Затем выдает талон в окно приема заявлений, где процедуру завершает специалист.Через него можно предварительно оформить справку об отсутствии судимости, поменять паспорт, водительские права и СНИЛС. И это далеко не все его возможности.Челябинцы могут сами придумать роботу имя. Варианты до 21 января можно присылать на электронную почту pr@mfc74.ru с пометкой в теме письма «Имя для робота». Автор лучшего варианта получит приз от МФЦ. Итоги подведут 27 января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru