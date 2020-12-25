Министром спорта Челябинской области назначен Максим Соколов — заместитель Леонида Одера. Постановление сегодня, 25 декабря, подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Челябинец Максим Соколов — выпускник УралГУФК, имеет дипломы ЮУрГУ и Уральской академии госслужбы. С 2005 по 2011 год работал инструктором-методистом в ОКУ «Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области». В июне 2011 года стал директором ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области». В апреле 2020 года назначен замминистра спорта Челябинской области.О кадровых перестановках Текслер заявил на итоговой пресс-конференции 24 декабря.— Это плановая работа, мы перезагрузим работу этих подразделений, — сказал Текслер, комментируя кадровые перестановки.Леонид Одера назначили министром спорта в феврале 2014 года. До этого он был исполняющим обязанности министра спорта, когда предыдущий, Юрий Серебренников, находился под следствием.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru