В Челябинской области 31 декабря почтовые отделения завершат работу на час раньше, а в январские праздники у них будет всего три выходных дня. Об этом сообщили в региональном управлении федеральной почтовой службы.— В пятницу, 1 января, в 10:00 возобновят работу круглосуточные отделения, а все остальные 1, 2 и 7 января будут отдыхать, — уточнили в УФПС по Челябинской области. — В остальные дни новогодних каникул все почтовые отделения будут работать по обычному графику.Уточнить график работы отделений можно на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru