Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 28 декабря в регионе зафиксировано 35 212 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли у 310 человек. При этом выздоровели 112 заболевших, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 21 558 южноуральцев. Под присмотром врачей остаются 12 255 пациентов.Продолжает расти и статистика смертей. За сутки умерли еще 15 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Непосредственно от вируса умерли мужчины 41, 64, 91 лет и двое 60-летних, а также три женщины 72, 78, 83 и 87 лет. У остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:— ВИЧ-инфекция — пациентка, 57 лет;— цирроз печени, портальная гипертензия — женщина, 65 лет;— злокачественное новообразование — мужчина, 91 год;— сахарный диабет, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 69 лет;— хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь — мужчина, 72 года;— очаговый пневмосклероз, гипертоническая болезнь — мужчина, 61 год.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru