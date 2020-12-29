В Златоусте Челябинской области спасатели ищут 80-летнего мужчину, который вчера, 28 декабря, отправился на лыжную прогулку и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.— 80-летний мужчина спортсмен, ведет активный образ жизни. Ежедневные прогулки на лыжах по 20-30 километров для него норма — именно поэтому дочь обратилась за помощью к спасателям довольно поздно — в восьмом часу вечера, 28 декабря, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.Вчера спасатели на двух снегохода до 00:00 исследовали все тропы, дороги, лыжни, все места, в которых сохранился хоть малейший след человека.— Мужчина выносливый и физически подготовленный, никогда не брал с собой телефон, каждый раз выбирал новое направление для прогулок и погода (небольшая метель и снег мгновенно заметают следы) — это те факторы, которые осложняют поиск лыжника, — добавили спасатели.Сегодня утром к поисковым работам присоединились кинологи.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru