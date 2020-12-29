Индивидуальные предприниматели могут быстро открыть расчетный счет в Райффайзенбанке и сразу получить доступ к онлайн-сервисам. Теперь открытие счета, в среднем, занимает шесть минут, а в течение получаса предприниматель получает доступ в интернет- и мобильный банк Райффайзен Бизнес Онлайн. Сейчас сервис доступен в более чем 40 российских городах, где работают отделения Райффайзенбанка.— Предприниматели могут открыть счет и получить доступ ко всем онлайн-сервисам Райффайзенбанка непосредственно на встрече с менеджером. Это позволяет сразу начать проводить все необходимые операции. Сейчас 99% услуг Райффайзенбанка для предпринимателей доступны онлайн, и 80% клиентов выбирают именно цифровые каналы. Райффайзенбанк предлагает малому бизнесу быстрый и технологичный доступ к любым финансовым инструментам, — отметила Софья Летова, руководитель направления по транзакционному малому бизнесу Райффайзенбанка.АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).Новости компаний.