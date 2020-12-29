Вчера днем, в 12:55 в Челябинске на проспекте Ленина 2Бк1 «Лексус», уходя от столкновения с другой машиной, вылетел на встречку и врезался в машину ГАЗ.— В результате ДТП пострадал 48-летний пассажир «Газели», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.За рулем «Лексуса» находился 38-летний мужчина. От столкновения с какой машиной уходил водитель неизвестно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru