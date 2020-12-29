Челябинец ответит в суде за кражу 235 кустов кизильника с улицы Лесопарковой. 39-летнего мужчину обвиняют в краже по части 1 статьи 158 УК РФ. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.— Обвинительный акт по уголовному делу утвердила прокуратура Центрального района Челябинска, — уточнила Наталья Мамаева. — Установлено, что челябинец ночью 7 августа руками вырвал 235 кустов кизильника.Их мужчина погрузил в машину и увез на свой участок в поселке Исаково. Там он строил коммерческие здания.Длина похищенной живой изгороди составила 47 метров. Ущерб мэрии составил 107 707 рублей. Мужчина его возместил, высадив аналогичные саженцы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru