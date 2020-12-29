Из аптек Челябинской области исчезли лекарства пяти торговых наименований. Эту информацию «Гражданскому патрулю» подтвердил региональный Минздрав.В начале декабря общественники выяснили, что в Златоусте Челябинской области наблюдается дефицит антибиотиков и жаропонижающих.В минздраве Челябинской области в ответном письме общественникам подтвердили, что на фармацевтическом рынке региона не хватает «Допегита» (Метилдоп), «Иммарда» (Гидроксихлорохин), «Форадила комби» (Будесонид + Формотерол), «Клексана» (Эноксапарин натрия), «Фраксипарина» (Надропарин кальция).— Информация об отсутствии указанных лекарственных препаратов в аптечных организациях Челябинской области направлена в Росздравнадзор, — сообщил челябинский замминистра зравоохранения Александр Кузнецов.В минздраве также отметили, что с 24 декабря лекарства частично появились в двух организация аптечной сети. Гидроксихлорохин есть в Областном аптечном складе, эноксапарин натрия (Квадрапарин и Эниксум) — в аптеках «Фармаленд».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru