Ледовый городок «Челябинск космический» на площади Революции будет принимать гостей не круглые сутки, а по расписанию. График работы опубликовала мэрия.Время работы городка:в будни с 8.00 до 22.00;в выходные и праздничные дни с 8.00 до 23.00;в новогоднюю ночь до 03.00.В этом году тема ледового городка в Челябинске — космос. На площади поставили луноход изо льда, инопланетян, космонавтов, метеорит, Деда Мороза на ракете и другие фигуры. Всего почти 40 объектов, подсвеченных и украшенных художественной резьбой. А еще целых восемь катушек! Посмотреть, как украсили главную праздничную площадку области, вы можете в нашем фоторепортаже.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru