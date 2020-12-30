Только 5% челябинцев считают, что ковидный 2020 год был хорошим. Это показали результаты РАНХиГС. Для сравнения: в прошлом году оптимистов было более чем в два раза больше — 12,6%. Уже несколько лет социологи задают вопрос: «Каким был прошедший год лично для Вас?»О том, что год был «скорее хорошим» заявили 35,4%. «Скорее плохим» год считают 28,4%, что чуть больше, чем в предыдущие годы.Однозначно плохим год назвали 26,1%. В прошлом году пессимистов было всего 9,2%.— Чаще остальных позитивная оценка прошедшего года характерна для респондентов в возрасте 18-24 и 25-44 лет, имеющих высшее образование, по роду занятий — студентов и работников бюджетных организаций, высокообеспеченных по самооценке материального положения. В числе пессимистично настроенных жителей Челябинска больше малообеспеченных респондентов, горожан в возрасте старше 60 лет, пенсионеров, а также предпринимателей и руководителей организаций — той категории горожан, которые, по всей видимости, ощутили социально-экономические последствия текущей ситуации на себе, — рассказала сотрудник лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.Как отмечают социологи, особенно пессимистический настрой заметен на контрасте с данными 2019 года, когда фиксировался «позитивный максимум».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru