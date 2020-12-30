Блогер из Челябинской области Дима Масленников снялся в новом клипе Ольги Бузовой и DAVA на песню «Снежинки». Ролик длится аж семь минут, в нем рассказывается предновогодняя история любви. Что касается Димы Масленникова, то он сыграл младшего брата Давы, ворвавшись на место действие с экранной мамой Мариной Федункив.— У шикарных Ольги Бузовой и Давы вышел клип на трек «Снежинки», в котором я сыграл какую-то мразь, — написал Дима в своем Instagram. — Обязательно посмотрите.За два дня клип набрал больше 2,5 млн просмотров и 100 тыс. лайков. В нем также приняли участие Филипп Киркоров, Яна Рудковская и ее сын Гном Гномыч, звезда «Comedy Woman» Надя Сысоева и другие.Дима Масленников родился в Усть-Катаве Челябинской области, а в 2001 году переехал в Москву вместе с семьей. В 2014 он начал свою блогерскую деятельность и приобрел популярность благодаря мистическим видео.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru