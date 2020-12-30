Третий день спасатели продолжают искать 80-летнего жителя Златоуста, который ушел на лыжную прогулку 28 декабря и не вернулся.— Вчера в поисках были задействованы два снегохода, шесть спасателей и два кинологических расчета. Обследовано более 50 км в районе Александровской сопки. Поиск результата не дал, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.Сегодня поиски продолжаются на двух снегоходах и двумя спасателями в пешем порядке к северу от города, планируется обследовать район Малого Таганая.80-летний мужчина ведет активный образ жизни. Прогулки на лыжах по 20-30 километров для него норма. Именно поэтому дочь обратилась за помощью к спасателям довольно поздно — в восьмом часу вечера, 28 декабря.— Мужчина выносливый и физически подготовленный, никогда не брал с собой телефон, каждый раз выбирал новое направление для прогулок и погода (небольшая метель и снег мгновенно заметают следы) — это те факторы, которые осложняют поиск лыжника, — добавили спасатели.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru