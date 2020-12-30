Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 30 декабря 2020 года составило 35 823 случаев заболевания COVID-19 (+ 305 новых, среди них один школьник). На лечении остаются 12 698 человек.За прошедшие сутки выписаны 96 человек (21 798 всего). 42 гражданина переведены в другие регионы по месту прописки.За прошедшие сутки умерли 13 человек.от COVID-19: мужчины 57, 62, 75, 80 лет и женщины 70, 79, 81, 84 лет.от других причин (ковид сопутствующий):— сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз — пациентка, 57 лет;— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 67 лет;— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 69 лет;— атеросклероз церебральных сосудов, гипертоническая болезнь — пациент, 72 года;— сахарный диабет, диабетическая нефропатия — пациентка, 83 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru