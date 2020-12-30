Бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин стал вице-губернатором Сахалинской области.— С 1 января 2021 года он приступит к работе в новой должности, которая предусматривает курирование информационной политики в островном регионе, — сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.Как сообщала ранее «Комсомолка», Дмитрий Федечкин уехал на Сахалин в марте. Там он возглавил государственный медиахолдинг «Губернские ведомости». Тогда своей переезд он объяснил просто: поступило интересное предложение.Перед этим он чуть меньше года проработал в Русской медной компании. До этого он работал пресс-секретарем экс-губернатора Бориса Дубровского и некоторое время — с Алексеем Текслером.Также Дмитрий Федечкин возглавлял ГУ по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области, департамент по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области. Был заместителем руководителя пресс-службы Минсельхоза России.— Дмитрий Федечкин более 23 лет работает в сфере журналистики и СМИ. Из них более 15 лет — на руководящих должностях, отмечают в правительстве Сахалинской области.На момент публикации дозвониться до Дмитрия Федечкина не удалось. Его телефон выключен.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru