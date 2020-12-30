Клиенты Райффайзенбанка теперь могут подать заявку на ипотеку в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Для этого нужно нажать на кнопку «Оформить ипотеку».— Мы рады предоставить больше возможностей для простого и удобного решения квартирного вопроса. Заполнение онлайн-заявки займет буквально несколько минут. А предварительное решение будет доступно в течение минуты, — говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.— Райффайзен-Онлайн открывает мгновенный доступ ко всем финансовым сервисам и продуктам банка. Теперь подать заявку на ипотеку через приложение так же просто, как и оформить обычный потребительский кредит, — отмечает руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Павел Рубахин.Сегодня 75% заявок на ипотеку Райффайзенбанк принимает онлайн, в том числе и через личный кабинет на сайте. В феврале он был интегрирован с порталом Госуслуг, чтобы процесс обращения стал удобнее. Теперь 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Предварительное предложение будет уже доступно в течение минуты. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.Больше об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на сайте raif.ru.АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).Новости компаний.