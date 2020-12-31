Национальный парк «Таганай» опубликовал режим работы на новогодние праздники. 1 января, визит-центр Центральной усадьбы откроется в 10:30 и будет работать до 19:00.— Если вы вдруг приедете раньше (или позже) и не только 1 января, но и в остальные дни, зарегистрироваться можно в доме дежурного на въезде, — сообщили в пресс-службе нацпарка.В остальные дни визит-центр и сувенирная лавка будут работать по следующему графику:2-3 января с 9:00 до 19:00;4-7 января с 9:00 до 18:00;8-10 января с 9:00 до 19:00.— Эко-тропа на Черной скале тоже доступна, и поскольку у природы не бывает выходных, приехать туда можно в любое время, — добавили в национальном парке.Между тем, спасатели напоминают о соблюдении правил при посещении леса. Напомним, лыжная прогулка на Таганай 80-летнего мужчины обернулась трагедией.— Сообщите родным и близким, куда вы пошли и на сколько. Не предупредил, начнут искать в большой задержкой, шансы на спасение ниже. С собой: лекарства, заряженный телефон и запасной аккумулятор к нему, спички в непромокаемой упаковке, нож, запас продуктов (лучше на сутки) и воды, дополнительная одежда, — напоминают в ГУ МЧС по Челябинской области. — Стратегия спасения: потерялся, стой на месте. Звони спасателям и рассказывай о своей ситуации. Если связи нет, все равно стой на месте и не пытайся искать путь назад — ты уже заблудился и можешь потеряться еще больше. Разводи костер: это и ориентир для спасателей, и свет, и тепло, и деятельность, которая отвлекается от паники, и защита от диких животных.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru