Волонтеры нашли 80-летнего жителя Златоуста, который днем 28 декабря ушел кататься на лыжах в лес.— Тело мужчины обнаружили волонтеры в пойме реки Малая Тесьма сегодня, 30 декабря, около 17.00, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.Напомним, мужчина, как обычно, отправился на лыжную прогулку в лес. Он всегда выбирал новые маршруты, не взял телефон и спички. Его дочь забила тревогу вечером.В первый день спасатели до полуночи искали пенсионера, дело осложнялось погодой — следов практически не было. На второй день к поискам подключили кинологов. Сегодня поиски продолжались на двух снегоходах и двумя спасателями в пешем порядке к северу от города, обследовали район Малого Таганая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будет работать ледовый городок в Челябинске в новогоднюю ночьА также каким будет график работы в каникулы (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru