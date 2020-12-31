Директор компании, отвечавшей за новое футбольное покрытие стадиона «Центральный» предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ).— По версии следствия обвиняемая произвела поставку футбольного поля с покрытием и четырех насосов не соответствующих условиям контракта, при этом предоставила акт о приемке выполненных работ, содержащий ложные сведения о поставке оборудования в соответствии с условиями контракта и технического задания, стоимостью около 16 млн. рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.Уголовное дело уже поступило в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru