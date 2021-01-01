В Челябинске при пожаре на первом этаже многоэтажки на улице Захаренко в новогоднюю ночь погибли мужчины и женщина. Из задымленного подъезда эвакуировали 16 взрослых и четырех детей. Надышаться продуктами горения успели четыре человека. Их увезли в больницу.Сообщение о пожаре поступило около 4:00 в пятницу, 1 января. Первые подразделения приехали к месту ЧП через несколько минут. Из квартиры на первом этаже шел густой дым, внутри без признаков жизни обнаружили мужчину и женщину.— Из задымленного подъезда эвакуировали 20 человек, в том числе четырех детей, — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. — Пострадали четыре человека: они получили отравления продуктами горения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Детей среди пострадавших нет.Площадь пожара составила 15 квадратных метров, в 5:05 его ликвидировали. Причину возгорания устанавливают. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru