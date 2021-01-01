Новогодняя ночь в Челябинске благодаря фейерверкам получилась яркой и громкой. Накануне праздника в мэрии из соображений безопасности выделили в городе разрешенные для запуска салютов места, но люди поджигали пиротехнику прямо во дворах.— У нас во дворе праздничный фейерверк чуть не закончился пожаром, — рассказала жительница Советского района Екатерина. — Одна ракетница чуть не влетела в окно четвертого этажа. Разорвалась буквально в трех-четырех метрах.Под фейерверки в городе выделили 12 площадок в шести районах. Больше всего мест — в Калининском районе. А вот в Советском районе повезло только жителям поселка АМЗ.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru