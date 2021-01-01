В ледовом городке на площади Революции в Челябинске в новогоднюю ночь было многолюдно. Мороз не испугал жителей города, и они встретили 2021 год на улице, катаясь с горок. В три часа ночи власти, как и предупреждали в мэрии, отключили подсветку, но людей это не остановило. Самые стойкие продолжили праздничные гулянья до утра.Любители зимних забав провожали 2020 год на главной площади Челябинска. В полночь в «космическом» ледовом городке люди гуляли толпами.Чиновники предупреждали, что принимать гостей ледовый городок будет не круглые сутки, а по расписанию: в будни — до 22:00, в выходные и праздничные дни — до 23:00, в новогоднюю ночь — до 3:00. Подсветку в указанное время действительно выключили, но людей это не остановило.Основная толпа разошлась около 3:30, но самые стойкие катались с горок до шести утра.В этом году тема ледового городка в Челябинске — космос. На площади поставили луноход изо льда, инопланетян, космонавтов, метеорит, Деда Мороза на ракете и другие фигуры. Всего почти 40 объектов, подсвеченных и украшенных художественной резьбой. Посмотреть, как украсили главную праздничную площадку области, вы можете в нашем фоторепортаже.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru