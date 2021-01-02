Минздрав Челябинской области опубликовал статистику заражений коронавирусом на 2 января. Теперь в регионе уже 36 725 случаев заболевания COVID-19. Это на 298 диагнозов больше, чем 1 января. Из заболевших есть один ребенок школьного возраста.Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на данный момент больных коронавирусом 12 792 человека. За сутки выписали 179 выздоровевших.Всего победить болезнь удалось 22 580 южноуральцам. Но за сутки пополнилась и статистика смертности — 9 человек.Непосредственно от коронавируса скончались пятеро:— пациент, 37 лет;— пациентка, 90 лет;— пациент, 87 лет;— пациент, 62 года;— пациент, 58 лет.Напомним, что открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88. Телефон службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.Сомневаетесь, болели вы коронавирусом или нет? Тогда можете сдать тест методом ПЦР. Челябинцев пригласили на исследование в ТРК.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru