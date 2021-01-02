Сдать тест на коронавирус в торговых центрах пригласили не только челябинцев. Акция пройдет и в Магнитогорске.3, 4, 5, 6 января с 10 до 12 часов медицинские бригады будут дежурить в ТРК «Континент» (1 этаж, напротив лифта).7, 8, 9, 10 января с 10 до 12 часов — в ТРК «Гостиный двор» (2 этаж, рядом с эскалатором).Исследование будет проводиться методом ПЦР. С собой желающим нужно взять паспорт и полис ОМС.В каких ТРК в Челябинске можно бесплатно сдать тест на коронавирус, читайте по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru