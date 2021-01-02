Руководителя проекта «Разделяйка», члена Общественной палаты Челябинской области Дмитрия Закарлюкина возмутила ситуация с брошенными в городе елками. По его словам он предлагал мэрии варианты решения проблемы, но они были проигнорированы.Неубранные елочные базары после новогоднего праздника встречаются каждый год. Владельцев обязывают убирать деревья, но не все это делают.По словам Дмитрия Закарлюкина, в прошлом году проводился эксперимент по сбору и переработке новогодних елок. Было создано более 20 точек в Челябинске и несколько в Копейске, в которые жители принесли больше 10 тонн деревьев.— В этом году договорились начать пораньше и задействовать весь город. Так и начали переговоры. Больше того, я предложил администрации Челябинска решить проблему огромной несанкционированной свалки в Ленинском районе по ул. Енисейская путем размещения там участка компостирования зеленых отходов города — елки, подрезка, листва опавшая. Больше 30 тысяч тонн зеленых отходов в год могли стать рекультивантом для Енисейского участка, а также плодородной почвой для клумб и других нужд города, а не гнить и гореть на Полетаевской свалке. Более того, я предложил там же создать питомник, опять же для городских нужд, — сообщил Закарлюкин.Но, по его словам, участок на Енисейской так и не был выделен.— Попытались, но межведомственное взаимодействие работает «на ура» только при сильной политической воле, которая поступает откуда-то сверху. В итоге мне было сказано — «это за рамками наших компетенций», — возмущается Дмитрий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru