В субботу, 2 января, в Шереметьево задержали самолет, направлявшийся в Челябинск. Полчаса пассажирам пришлось ждать, пока мужчину уговаривали надеть маску. Убедить нарушителя словами не удалось, поэтому бортпроводники вызвали полицию. Стражам порядка пришлось силой вытаскивать мужчину из кресла. Инцидент снял на видео журналист Павел Зорин.По данным онлайн-табло Шереметьево, вылет был запланирован на 17:15, но его пришлось перенести на 17:42. В итоге в Челябинске самолет приземлился в 22:16, хотя по расписанию посадка должна была произойти в 21:50.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru