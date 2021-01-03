Жители Коркино и поселка Роза в праздничные дни остались без воды. Как сообщили в администрации района, произошел порыв на магистрали.Сообщение об утечке воды на улице Островского поступило утром 2 января. Место установили быстро, а вот ремонт затянулся. Новогодние праздники жителям пришлось встречать с ведерками. Для них был организован подвоз.— В течение суток работали девять единиц техники и две бригады по девять человек, Аварийно-восстановительные работы осложнены труднодоступностью места порыва водной магистрали и постоянным притоком воды, прокомментировал первый заместитель главы Коркинского района Владимир Шукаев.На данный момент аварию удалось устранить. Подача воды пока организована на низком давлении. Подвоз воды будет организован до полного восстановления системы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru