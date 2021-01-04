Челябинские таможенники пресекли контрабанду табака для кальяна, духов и колонок на территорию России. Рядом с казахстанской границей они остановили грузовик, в котором, согласно документам, должны были находиться товары народного потребления. Однако во время проверки выяснилось, что водитель везет 700 пачек табака «Tangiers Hookah Tobacco» без акцизных марок, 115 флаконов духов GIVENCHY, GIORGIO ARMANI, NINA RICCI, CHANEL, VERSACE, а также посуду марки «Zepter» и колонки с логотипами «JBL» и «Apple».— Товар изъят. Материалы переданы сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Ввоз товаров без обязательной маркировки» и части 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака», — сообщил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.По данным таможни, грузовик направлялся в Екатеринбург. Куда потом могли пойти эти товары — неизвестно. Теперь контрабандистам грозит лишение свободы на срок до трех лет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru