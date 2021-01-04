Пассажир, из-за которого вчера пришлось задержать рейс из Москвы в Челябинск, оказался пьяным. Накануне он отказывался надевать маску в салоне самолета, из-за чего пришлось вызывать полицейских, чтобы переубедить его.— Установлено, что пассажир находился в состоянии опьянения, — сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. — Его доставили в дежурную часть, в отношении мужчины составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Несговорчивому пассажиру 47 лет. В результате самолет улетел без него, но с задержкой в 27 минут — на столько же он опоздал и в Челябинск.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru