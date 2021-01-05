Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства разобраться в аварии с автобусом детской хоккейной команды на трассе М-5 в Челябинской области. В этом массовом ДТП погиб один человек, пострадали трое, в том числе полицейский из сопровождавшего юных спортсменов экипажа ДПС.Столкновение Kia Ceed, «УАЗа», грузовика и автобуса с детьми произошло между Миассом и Златоустом утром 4 января. Хоккейная команда ехал по дороге, когда на их полосу вылетел встречный автомобиль. Принять удар на себя решили полицейские, сопровождающие спортсменов, и подставили машину, прикрыв автобус.— Александр Бастрыкин поручил оперативно и объективно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, детально восстановить события аварии и исследовать наличие признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП, — уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Ход проведения доследственной проверки поставлен на контроль.Известно, что дети ехали на соревнования из Южноуральска в Златоуст. В результате аварии все они остались целы и невредимы, пострадал полицейский. В Kia Ceed погиб один пассажир, еще двое — пострадали.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru