В Челябинской области за сутки зарегистрировали 300 новых случаев коронавируса. С начала пандемии число заболевших достигло 37 626. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.Скончались 8 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались четыре пациента: мужчины 39, 62, 67 и 72 лет. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания:— системная склеродермия, гипертоническая болезнь — женщина, 70 лет;— ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз — женщина, 71 год;— ишемический инфаркт, гипертоническая болезнь — мужчина, 67 лет;— атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 62 года.Больничные палаты при этом покинули 117 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 23 087 человек. Под присмотром врачей остаются 13 161 зараженных.В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 24 января.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru