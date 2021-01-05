В Челябинской области 11-летний школьник оказался в больницы после неудачного катания на тюбинге рядом с Черной скалой в нацпарке «Таганай». Туда мальчик приехал вместе с родителями, но развлечение закончилось печально: ребенок врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание.ЧП произошло в понедельник, 4 января. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, родители немедленно вызвали спасателей, и уже через пару минут оперативный дежурный Златоустовского отряда одновременно с выездом смены передал вызов скорую.Мальчик находился без сознания, и родители не трогали ребенка, опасаясь серьезных травм. Привести в чувства школьника удалось спасателям.— Ребенку оказали первую помощь, он пришел в сознание и смог отвечать на простые вопросы, — рассказал начальник ПСП Марат Салимов. — Мальчика аккуратно переложили на носилки, эвакуировали вниз в горы к пешеходной тропе и передали медикам.Спасатели призывают родителей тщательнее выбирать места для катания на тюбингах. На спусках он развивает огромную скорость и становится неуправляем, поэтому любое препятствие на склоне представляет серьезную опасность.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru