Погибшим бизнесменом, на которого 31 декабря с топором напал неизвестный, оказался известный в Челябинской области реконструктор исторических событий 49-летний Артем Павлов. Об этом КП-Челябинск сообщил знакомый мужчины Павел.Трагедия произошла накануне Нового года в магазине «Мир танков и самолетов» на улице Цвиллинга, 35. Неизвестный ударил мужчину топором по голове и скрылся, а пострадавшего обнаружили посетители. На момент прибытия медиков он был еще живой, однако позже скончался в больнице.— Соболезную! Вечная память, — написал читатель КП-Челябинск Павел. — В том здании не магазин игрушек, а магазин моделей. Его хозяин известный в области и не только моделист, организатор модельных выставок и реконструктор военной техники Артем Павлов. Только 28 декабря 2020 года выкладывал на своей странице благодарность от президента.Однако речь идет лишь о поздравлении Владимиром Путиным военно-исторического клуба «Дивизион», в который входил предприниматель. Президент отметил организацию памятной медалью к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне за активное участие в патриотическом воспитании людей и помощь ветеранам. А Артем Павлов за несколько дней до смерти получил медаль «Танкоград-Челябинск» от председателя клуба Станислава Тягунова, о чем и сделал пост во «ВКонтакте».В СК по Челябинской области по факту убийства возбудили уголовное дело. В настоящее время проходят следственные мероприятия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru