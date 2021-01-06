Вчера вечером, 5 января, в Миассе загорелось кафе возле железнодорожного вокзала. Очевидцы попытались самостоятельно справится с огнем до приезда пожарных.В пресс-службе МЧС Челябинской области сообщили, что задымление помещения произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Во время инцидента никто не пострадал, в горящем павильоне не было людей.— Отметим, что гражданин, который предпринял попытку тушить «возгорание», очень рисковал, так как не владеет соответствующими навыками и мог пострадать (надышаться дымом, получить удар током и так далее), — добавили в ведомстве.РАНЕЕ НА ТЕМУВ Челябинской области многодетная семья лишилась дома из-за загоревшейся баниВ момент пожара в здании находились трое детей и двое взрослых (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru