В мэрии Челябинска подвели итоги пожарной обстановки в городе за первые пять дней 2021 года и пришли к выводу, что ситуация складывается не лучшим образом. Всего было зарегистрировано 43 пожара, что в 2,8 раза больше, чем в прошедшем 2020 году (17 пожаров). В происшествиях погибли четыре человека, в 2020 — 0 погибших. Также пресс-служба администрации города сообщают, что семь человек получили травмы, за тот же период 2020 года не было пострадавших.Половина случаев возгорания приходится на жилые дома, самой частой причиной ЧП становится неосторожное обращение с огнем и нарушение правил использования электроприборов. В основном жертвами пожаров становятся люди в нетрезвом состоянии.— Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения призывает жителей быть особо бдительными, включая любой электроприбор. Утюги, плитки и электрочайники необходимо устанавливать на несгораемой подставке, а электрообогреватели — подальше от сгораемых предметов, — добавили в мэрии. — Если все же случилась беда — главное не отчаивайтесь! Звоните по телефону «01», «101», «112» зовите на помощь соседей или прохожих.РАНЕЕ НА ТЕМУВ Челябинской области многодетная семья лишилась дома из-за загоревшейся баниВ момент пожара в здании находились трое детей и двое взрослых (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru