Как и следовало ожидать, эти новогодние каникулы большинство южноуральцев проводят на местных просторах. Внешние границы закрыты, внутренних туристов не так много, рестораны работают с ограничениями, кинозалы заполнены только на треть, концертная афиша пустая. Одно из доступных развлечений на сегодня — катание по горнолыжным трассам. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», помешать освоить лыжню может разве что небезопасная санитарная обстановка либо отсутствие лишних денег (поведение в обществе поменялось, люди чаще сберегают, чем расходуют).— Еще в преддверии праздников тему зимнего отдыха затронули в правительстве, опубликовав список лыжных курортов Челябинской области на любой вкус и кошелек. В нем, в частности, были указаны «Завьялиха» и «Аджигардак». Оба — старожилы со слабеющей инфраструктурой. Первому поплохело давно, и он был продан за бесценок, второй пострадал из-за текущего кризиса, собственники — в поиске партнеров. Единственная точка притяжения, с которой визуально все в порядке — «Солнечная долина», но и она в сезоне останется недовостребованной из-за отмены международных соревнований в противоковидных целях. — рассуждают авторы «Челябушки». — В общем, если вас уже не пугает пандемия коронавируса и есть свободные наличные, то почему бы не помочь региональному турбизнесу, который сейчас на мели, сделать кассу.А журналисты «КП-Челябинск» уже составили обзор, где отдохнуть зимой на Южном Урале.