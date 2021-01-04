Мобильная акция челябинского Минздрава по бесплатному тестированию на коронавирус вызвала ажиотаж. Как оценили авторы городского телеграм-канала «Челябушка», старшему поколению эти очереди напомнили о дефиците советских времен, молодежи — о старте продаж топовых гаджетов.— Власти не прогнозировали такого наплыва желающих (свыше 500 человек за день из целой недели). И зря. Когда вокруг нарастает массовая тревога за здоровье, люди думают не только о праздниках. На наш вкус, необязательно было ждать новогодних каникул, достаточно любого уик-енда и, раз уж для проведения акции выбран торгово-развлекательный комплекс, запускать бесплатные тесты в случайном порядке можно было сразу по отмене карантинных ограничений осенью, — добавляют авторы «Челябушки». — Интереснее будет увидеть статистику. Цель — выявить бессимптомных носителей вируса. Сколько их после выездной рандомной проверки будет в итоге?