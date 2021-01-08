В Челябинской области создали арт-объект «Добро в городе». Граффити появилось возле педуниверситета в Челябинске. Рисунок стал результатом сотрудничества «Ассоциации волонтеров Южного Урала» и команда художников «Graffity Russia».— 2020 год показал, как важна работа волонтеров, поэтому важно было отразить основные направления добровольчества в одном граффити, рассказать о движении, поддержать добрые дела активистов, — прокомментировали в Ассоциации волонтеров.Подобные граффити появятся на стенах и фасадах других зданий Челябинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru