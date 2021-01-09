В пятницу, 8 января, в 15:05 на выезде из Челябинска по улице Блюхера, 126 машина скорой помощи столкнулась с Niva Chevrolet. В результате аварии пострадала 36-летний фельдшер.— По предварительным данным скорая помощь из Сатки ехала с проблесковыми маячками и спецсигналом. 51-летний водитель Niva Chevrolet разворачивался и не уступил дорогу машине СМП, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. — В результате аварии пострадала фельдшер.На место аварии выезжал пожарно-спасательный расчет — четыре человека и одна единица техники.Аварии со машинами СМП в Челябинске не редкость. Летом скорая с беременной женщиной от удара с автомобилем перевернулась на бок.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru