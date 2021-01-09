Прокуратура Челябинской области проверила, как оказываются услуги на канатной дороге в экологическом парке Магнитогорска, где 7 января с высоты трех метров упал 10-летний мальчик.— Мальчик получил травму головы и ушибы, — сообщили в областной прокуратуре. — Проверка показала, что падение произошло из-за действий инструктора: он не проверил надежность крепления и не убедился в возрасте и весе ребенка. По требованиям безопасности на канатную дорогу пускают детей от 12 лет и весом от 40 килограмм.Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ в отношении ООО «Высотные развлечения».Обновлено. СУ СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru