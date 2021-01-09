Стало известно состояние фельдшера, пострадавшего вчера днем в ДТП со скорой. Аварию прокомментировали в региональном минздраве.— Состояние фельдшера стабильное. Оказана вся необходимая помощь, — пояснили в минздраве.В ведомстве также сообщили, что СМП везла из Сатки в Челябинск двух пациентов. Они не пострадали, как и водитель.Авария произошла 8 явнаря в 15:05 днем на выезде из Челябинска по улице Блюхера, 126. Скорая ехала со включенными сигналами, а Niva Chevrolet разворачивалась и не пропустила ее.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru