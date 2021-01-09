В сети появилось видео, как жительница Челябинска привязала пса к дверям ветклиники и ушла. В ночь на 8 января она оставила пса Грея и записку, в которой просит усыпить его.В записке, которую оставила женщина, говорится, что собаку зовут Грей и летом ему исполнится 10 лет. Оказывается, врачи клиники оперировали его весной — убирали кости из кишечника.— После операции он стал неуправляем. Неадекватен. Не слушается. Стал пакостить так, что я боюсь его оставлять одного дома. Устала. Усыпите его. Денег на него нет. На улице замерзнет, — говорится в записке.Напомним, Грей — бывший пациент ветклиники. Девять месяцев назад главный врач Баграт Агажанов и ветеринары «Доброго хвоста» вытащили пса с того света.Ветврачи решили не исполнять волю хозяйки, а спасать животное и искать ему новый дом. Вот только сначала его нужно вылечить. Ветеринары обратились за помощью к челябинцам.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru