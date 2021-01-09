Душераздирающая история произошла в Челябинске. В ночь на 8 января к дверям ветклиники «Добрый хвост» привязали пса с запиской от хозяев, в которой они просят усыпить его.На видео с камер заметно, как женщина привязывает пса к ручке и звонит в дверь ветклиники «Добрый хвост». Собака не понимает, что происходит, она рванула за хозяйкой, но поводок не дал. На прощанье пса даже не погладили.В записке, которую оставила женщина, говорится, что собаку зовут Грей и летом ему исполнится 10 лет. Оказывается, врачи клиники оперировали его весной — убирали кости из кишечника.— После операции он стал неуправляем. Неадекватен. Не слушается. Стал пакостить так, что я боюсь его оставлять одного дома. Устала. Усыпите его. Денег на него нет. На улице замерзнет, — говорится в записке.В ветклинике «Добрый хвост» говорят, что хозяйка решила избавиться от него, как от ненужной вещи.— Грей — бывший пациент ветклиники, девять месяцев назад главный врач Баграт Агажанов и ветеринары «Доброго хвоста» вытащили пса с того света, — рассказывают в ветклинике. — Теперь его привели к ним вновь, но чтобы…убить…Ветврачи решили не исполнять волю хозяйки, а спасать животное и искать ему новый дом.— Слова из записки о том, что Грей неадекватен оказались под сомнением. Проведя уже больше суток в клинике, Грей проявил себя умной, воспитанной, дружелюбной собакой, знающей команды, приученной к выгулу, — рассказали в клинике.Зато обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Собака почти ничего не ест, ее рвет. Ветврачи говорят, что это симптомы гастрита, а понос — колита.— Обследования показали печеночную недостаточность, нарушение работы поджелудочной железы. Эти заболевания возникают у животных от стресса или от неправильного кормления, и да, мы же помним, что девять месяцев назад Грея накормили костями, отчего он чуть не умер, — говорят в клинике.Грею предстоит долгое лечение, а потом ему будут искать заботливых хозяев.В начале декабря КП-Челябинск рассказывал трогательную историю о том, как челябинка подобрала беременную собаку на трассе и нашла ее хозяев за пару часов. Оказалось, что Ляля убежала во время аварии, когда машина перевернулась на скользкой дороге.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru