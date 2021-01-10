Снег будет сыпать на Южном Урале еще как минимум сутки. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, сегодня ночью и завтра днем, 11 января, в области ожидаются снегопады, гололед, метели, снежные заносы, на дорогах сильная гололедица. МЧС вновь предупреждает о непогоде смс-рассылкой.В ночь на 11 января будет -17,-22, на севере до -25, на крайнем юге и крайнем западе -7,-12. Днем воздух немного прогреется. Ожидается -16,-21, на крайнем юге и крайнем западе -6,-11. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/c, местами порывы достигнут 15 м/c.В Челябинске ночью термометры покажут -20,-22, днем -18, -20.Напомним, из-за неблагоприятных природных условий сегодня на трассе М-5 ограничили движение фур.— После введения временного ограничения движения для тяжеловесного транспорта по федеральной трассе М-5 «Урал» заторов и пробок не зафиксировано. Ведутся снегоуборочные работы, дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, — сообщили в Упрдор «Южный Урал».НОМЕРОКГде можно узнать ситуацию на региональных дорогах, а также пожаловаться на недобросовестную уборку:ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63;диспетчерская служба Комитета дорожного хозяйства города Челябинска 8951-771-73-25;диспетчерская Миндортранса 8 (351)237-88-92.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru