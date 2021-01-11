Челябинцы смогут сидеть в ресторанах после 23:00. Ограничение действовало до 10 января. Сегодня в правительстве заявили, что его продлевать не будут. Однако дискотеки по-прежнему запрещены.— Продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ), — рассказали в правительстве.Ранее замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт объяснила, что запрет работать после 23:00 связан с форматом времяпровождения в поздний час.— До 23 часов считается, что это формат ужина, — рассказала Ирина Гехт. — А после уже начинается формат тусовки, который несет в себе другое взаимоотношение между людьми.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru