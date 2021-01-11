За новогодние праздники выкрутили 45 лампочек из арт-объекта «Люстра» возле Театра драмы. Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии. Замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов напомнил, что декоративные лампочки непригодны для дома.Отметим, что светящиеся конструкции уже не первый год становятся жертвами хулиганов. В прошлом году повыкручивали лампочки из декоративной кареты, которая стояла за памятником Ленину. А под снеговика у оперного театра сделали подкоп, чтобы забираться внутрь. Часть гирлянд на нем перестала работать. В этом году, отмечают горожане, история повторяется, хотя снеговик переехал на Алое поле.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru