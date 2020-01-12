Тащат все, что не прикручено: в Челябинска разворовывают новогодние инсталляции
В этом году Челябинску сделали хороший подарок: украсили центр небольшими подсвеченными объектами. Снеговик, гигантские елочные шары, фонтаны стали объектами притяжения гуляющих. На площади Революции установили карету. Однако после окончания каникул на ней недосчитаться лампочек.
— Думаю, повыкручивали. Лампы энергосберегающие, перегореть бы не успели. Холодов каких-то экстремальных не было, чтобы они вышли из строя, — поделился с КП-Челябинск читатель.
Кстати, еще один светящийся объект дети вовсе решили модифицировать. Под снеговика у оперного театра сделали подкоп, чтобы забираться внутрь. Часть гирлянд на нем перестала работать.
Подкоп под снеговика.Фото: Жанна ЧУБЕНКО
Кстати, страдают новогодние объекты не только в Челябинске. Так в одном из ледовых городков Снегурочке оторвали голову.
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