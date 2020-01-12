2020-01-12T18:15:33+03:00
Общество

Тащат все, что не прикручено: в Челябинска разворовывают новогодние инсталляции

У кареты на площади Революции выкрутили лампочки
Андрей АБРАМОВ
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У кареты на площади Революции открутили лампы.У кареты на площади Революции открутили лампы.Фото: Ирина Фадюшина
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В этом году Челябинску сделали хороший подарок: украсили центр небольшими подсвеченными объектами. Снеговик, гигантские елочные шары, фонтаны стали объектами притяжения гуляющих. На площади Революции установили карету. Однако после окончания каникул на ней недосчитаться лампочек.

— Думаю, повыкручивали. Лампы энергосберегающие, перегореть бы не успели. Холодов каких-то экстремальных не было, чтобы они вышли из строя, — поделился с КП-Челябинск читатель.

Кстати, еще один светящийся объект дети вовсе решили модифицировать. Под снеговика у оперного театра сделали подкоп, чтобы забираться внутрь. Часть гирлянд на нем перестала работать.

Подкоп под снеговика. Фото: Жанна ЧУБЕНКО

Подкоп под снеговика.Фото: Жанна ЧУБЕНКО

Кстати, страдают новогодние объекты не только в Челябинске. Так в одном из ледовых городков Снегурочке оторвали голову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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