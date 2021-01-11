Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 39 396 (+ 291 новых). За прошедшие сутки выписаны 373 человека, всего 24 501.На лечении находится 13 456 человек. За прошедшие сутки умерло 13 человек. Из них восемь — не посредственно от ковида, еще у пяти были сопутствующие заболевания.Напомним, сегодня власти сняли ограничения на работу общепитов. Теперь кафе и рестораны могут работать после 23:00. Однако, дискотеки по-прежнему запрещены.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru