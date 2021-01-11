Из-за снегопада, метелей и гололеда на участке трассы М5 от границы с Башкирией до Чебаркуля продлили ограничение на движения большегрузов до 18:00 сегодняшнего дня.— Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, — уточнили в ГИБДД.ОбновленоВ 12:00 в Упрдор «Южный Урал» сообщили об отмене ограничения.Водителям рекомендовано воздержаться от поездок. По данным челябинского гидрометцентра, сегодня по области ожидается облачная погода, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Температура воздуха -16..,-21, на крайнем юге и крайнем западе -6..-11. Ветер северо-восточный, восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с.Между тем, в областном центре выпало снега в два раза больше, чем обычно. Сегодня утром Челябинск сковали 9-балльные пробки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru