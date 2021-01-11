56-летняя пассажирка автомобиля KIA, столкнувшегося с полицейской машиной в ДТП с автобусом хоккейной команды, умерла в больнице. В день ДТП, 4 январе, на месте скончался мужчина, ехавший в этой машине. По сообщению СМИ, это отец и мать молодого водителя иномарки.— Женщина поступила к нам в состоянии средней тяжести. 8 января ей резко стало плохо, и ее перевели из отделения травматологии в отделение реанимации и интенсивной терапии. Сегодня ночью пациентка умерла, несмотря на все усилия врачей, — прокомментировала КП-Челябинск пресс-секретарь миасской горбольницы № 2 Марина Антропова.Напомним, авария произошла на трассе между Миассом и Златоустом. Автобус с детской хоккейной командой ехал по дороге, когда на их полосу вылетел встречный автомобиль. Принять удар на себя решили полицейские, сопровождающие спортсменов, и подставили машину, прикрыв автобус. В результате аварии также пострадал водитель KIA и полицейский.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru